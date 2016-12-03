Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 18vom 03.12.2016
25 Min.Folge vom 03.12.2016Ab 6

Enie ist ein echter Schokomaniac! Mal wieder ergibt sie sich ihrer Lust auf Schokolade und backt einen traumhaften Schokokuss-Kuchen mit Schokoküssen, Schokocreme und Schokostreuseln. Auch weiße Schokolade macht glücklich - besonders im weißen Schokokuchen mit Pfirsichen. Speed & Easy und zum Dahinschmelzen ist die Trinkschokolade am Stiel. Und Andrea Sokol aus München zeigt Enie, wie sie in ihrem Café "Hover & Floyd" den schokoladigsten Schokokuchen der Welt anrührt.

