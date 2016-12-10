Sweet and Easy - Enie backt
Folge 19: Adventsbäckerei
25 Min.Folge vom 10.12.2016Ab 6
Advent, Advent - Enie öffnet die Ofentüren für ihre Adventsbäckerei. Sie zaubert einen saftigen Lebkuchen vom Blech mit ganz viel Schokolade. Die kommt auch bei den weihnachtlichen Cake-Pops reichlich zum Einsatz. Ganz schnell gemacht sind die rot-weißen Zuckerstangen aus Mürbeteig. Und Doreen Gotthardt vom Café "Himmelhoch" kommt aus Braunschweig, um Enie ihre winterliche Schneeflöckchentorte zu zeigen.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen