sixxStaffel 2Folge 9vom 30.12.2017
Was süße Versuchungen angeht, sind uns die Koreaner mit grünem Matcha-Tiramisu und dem Bretzel-Schoko-Shake schon einen Schritt voraus. Außerdem präsentiert Enie einen superschnellen 5-Minuten-Käsekuchen und stellt Euch den ersten Lieferservice für Eis vor, bei dem ihr eure Sorte auch selbst kreieren könnt.

