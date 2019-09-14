Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Eis, Eis, Baby

sixxStaffel 4Folge 1vom 14.09.2019
Eis, Eis, Baby

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 1: Eis, Eis, Baby

22 Min.Folge vom 14.09.2019Ab 6

Kühle Erfrischung für heiße Sommertage: Enie van de Meiklokjes weiß, wie man Eis ganz einfach und schnell zubereiten kann. Dabei greift sie auf kreative Ideen zurück, die nicht nur einen außergewöhnlichen Anblick, sondern auch ein ultimatives Geschmackserlebnis versprechen. Natürlich darf aber auch eine klassisch fruchtige Variante in Enies Repertoire nicht fehlen.

