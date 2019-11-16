Vorsicht: heiß und fettig!Jetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 10: Vorsicht: heiß und fettig!
22 Min.Folge vom 16.11.2019Ab 6
Enie van de Meiklokjes tischt diesmal echte Kalorienbomben auf. Neben Burger, Pommes und Pizza serviert sie außerdem kreative Partyfood-Rezepte, die man ganz einfach nachmachen kann.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx