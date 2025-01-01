Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Türkei

Kabel Eins
Staffel 1
Folge 1
Türkei

Folge 1: Türkei

Folge 1: Türkei

88 Min.

Auf der Cowboy-Ranch "West Virginia City" nahe Antalya trifft er auf das deutsch-türkische Paar Beate und Mustafa, deren Pferd in einen Autounfall verwickelt war. Doch dann die erstaunliche Erkenntnis: Nicht der Autounfall ist verantwortlich für die ausgeprägten Haltungsschäden des Tieres, sondern Mustafa, der Reiter, selbst. Hat Tamme Hanken für dieses Problem eine Lösung parat? Und wie reagiert der Tierfreund, als er bei einem Ausflug einen völlig abgemagerten Esel entdeckt?

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Kabel Eins
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

