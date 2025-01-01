Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 1: Türkei
88 Min.
Auf der Cowboy-Ranch "West Virginia City" nahe Antalya trifft er auf das deutsch-türkische Paar Beate und Mustafa, deren Pferd in einen Autounfall verwickelt war. Doch dann die erstaunliche Erkenntnis: Nicht der Autounfall ist verantwortlich für die ausgeprägten Haltungsschäden des Tieres, sondern Mustafa, der Reiter, selbst. Hat Tamme Hanken für dieses Problem eine Lösung parat? Und wie reagiert der Tierfreund, als er bei einem Ausflug einen völlig abgemagerten Esel entdeckt?
Alle Staffeln im Überblick
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins