Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 6: Tamme Hanken in Namibia
88 Min.Folge vom 04.10.2015Ab 6
Tamme Hankens Talent als Tierchiropraktiker hat sich rumgesprochen - bis nach Afrika! Daher machen der Knochenbrecher und seine Frau Carmen sich auf den Weg nach Namibia, wo Farmer und Pferdezüchter auf die Hilfe des ostfriesischen Hünen warten. Es werden Mäuler gecheckt, Nerven ertastet, Hufe begutachtet und natürlich Knochen eingerenkt. In einer Reha-Klinik stößt Tamme zudem auf afrikanische Wildtiere und muss seine Fähigkeiten bei einer Antilopenzucht unter Beweis stellen. Bildrechte: Kabel Eins.
