Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Tamme Hanken in Thüringen

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 11.10.2015
Tamme Hanken in Thüringen

Tamme Hanken in ThüringenJetzt kostenlos streamen

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Folge 7: Tamme Hanken in Thüringen

88 Min.Folge vom 11.10.2015Ab 6

Der Ostfriese Tamme Hanken wird auch Knochenbrecher genannt. Der "Tierchiropraktiker" erfühlt mit seinen Riesenpranken eingeklemmte Nerven und renkt sie mit vollem Körpereinsatz selbst beim größten Bullen wieder ein. Sein Ruf eilt ihm voraus - diesmal geht es nach Thüringen. Dort warten Pferdehalter auf den großen Ostfriesen. Mit im Gepäck hat Tamme diesmal seinen neuen Lehrling Fabian. Der gelernte Sattler will das Handwerk des Einrenkens von der Pike auf lernen. Bildrechte: Kabel Eins/Philipp, Günther.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Kabel Eins
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Alle 2 Staffeln und Folgen