Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 2: USA
87 Min.
Das Talent des Ostfriesen Tamme Hanken ist vom Aussterben bedroht und er gefragt wie nie - deshalb geht er auf große Tour! Bei seiner Reise durch Kalifornien macht er Station im noblen Beverly Hills, wo er die Hunde der Reichen und Schönen behandelt. In einer Tierauffangstation in der Wüste trifft Tamme Hanken auf eine seltene Kreuzung aus Esel und Zebra. Und im Pazifischen Ozean begibt er sich mit seinem neuen Assistenten auf die Suche nach Delfinen und Walen.
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins