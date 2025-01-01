Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 3: USA (2)
88 Min.
Tamme Hanken ist gemeinsam mit seinem neuen Lehrling Anton immer noch auf großer Tour durch die USA. Bei seiner Reise durch Kalifornien behandelt er bereits am Flughafen von Los Angeles Therapiehunde, die Reisende entspannen sollen. Auf einer Ranch in der Mojave-Wüste lindert der Ostfriese die Beschwerden von Pferden. In San Francisco besucht er Chinatown, um eine traditionell zubereitete Königskrabbe zu verspeisen. Und zurück in Deutschland geht es in einen Elefantenpark.
Alle Staffeln im Überblick
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins