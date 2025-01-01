Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Mallorca (1)

Kabel EinsStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
Mallorca (1)

Mallorca (1)Jetzt ohne Werbung streamen

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Folge 4: Mallorca (1)

87 Min.

Diesmal sind Tamme Hankens Fähigkeiten auf Mallorca gefragt. Gemeinsam mit seinem neuen Assistenten Anton besucht er unter anderem ein Gestüt, auf dem die legendären mallorquinischen Pferde gezüchtet werden. Außerdem behandelt der Ostfriese den Hund von Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge, der seit geraumer Zeit auf der Ferieninsel lebt. Und auf einer Ranch von Chaume kommen nicht nur die Tiere unter Tammes Hände, es geht für ihn auch an den Herd.

Alle Staffeln im Überblick

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Kabel Eins
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Alle 2 Staffeln und Folgen