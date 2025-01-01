Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 4: Mallorca (1)
87 Min.
Diesmal sind Tamme Hankens Fähigkeiten auf Mallorca gefragt. Gemeinsam mit seinem neuen Assistenten Anton besucht er unter anderem ein Gestüt, auf dem die legendären mallorquinischen Pferde gezüchtet werden. Außerdem behandelt der Ostfriese den Hund von Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge, der seit geraumer Zeit auf der Ferieninsel lebt. Und auf einer Ranch von Chaume kommen nicht nur die Tiere unter Tammes Hände, es geht für ihn auch an den Herd.
Alle Staffeln im Überblick
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins