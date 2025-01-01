Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 5
Folge 5: Mallorca

88 Min.

Tamme Hankens Beruf des sogenannten Knochenbrechers ist vom Aussterben bedroht. Deshalb ist der Ostfriese gefragt wie nie und geht gemeinsam mit seinem neuen Lehrling Anton auf große Tour! Auf Mallorca besuchen die beiden unter anderem Mickie Krause: Auf seiner Finca am Meer macht Tamme Hanken den Sänger fit für seinen bevorstehenden Auftritt im Mega Park. Zum Dank dürfen der Ostfriese und Lehrling Anton gemeinsam mit Mickie Krause einen Song vor 4.000 Menschen performen.

