Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 8: Tammes härteste Fälle
88 Min.Folge vom 18.10.2015Ab 6
Tamme Hankens Talent als Knochenbrecher ist gefragt: Mit seinen Riesenpranken erfühlt er eingeklemmte Nerven und renkt sie mit vollem Körpereinsatz selbst beim stärksten Bullen wieder ein. Sein Ruf eilt dem Ostfriesen bis in die Türkei und nach Kalifornien voraus und seine Fähigkeiten sind nicht nur bei Tieren gefragt. Wir zeigen seine härtesten Fälle. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins