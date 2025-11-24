Oma-Wunsch vs. Influencer-StressJetzt kostenlos streamen
Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen
Folge 5: Oma-Wunsch vs. Influencer-Stress
49 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Reality-Queen Tara Tabitha besucht mit Freund Dennis dessen Familie in Stuttgart. Nach herzlichem Empfang und Geschenken sorgt ein Oma-Wunsch der Schwiegermutter für Gesprächsstoff. Später treffen sie Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus am Schlossplatz, bevor es zum Weindorf geht – inklusive Fan-Chaos und Cosimos Wein-Exzessen. Am nächsten Tag folgt Streit um einen verlorenen Clip, ein Besuch im Hallschlag und ein Kochversuch, der dank Dennis’ Küchen-Pannen fraglich endet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4