Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen
Folge 1: Liebe auf engem Raum
47 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Reality-Star Tara Tabitha startet mit Freund Dennis Lodi in Wien ein neues Kapitel. Nach vier Monaten Fernbeziehung zieht er bei ihr ein – samt Fußballschal. Beim Schnitzel-Workshop trifft Bierdurst auf Panierkunst, beim Luxus-Shopping prallen Welten aufeinander. Auch Taras Freund:innen nehmen Dennis kritisch unter die Lupe. Ob er sich in Wien behaupten kann?
Genre:Dokusoap, Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4