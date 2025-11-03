Sackerl fürs Kackerl & Käse im SchrankJetzt kostenlos streamen
Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen
Folge 2: Sackerl fürs Kackerl & Käse im Schrank
47 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Reality-Star Tara Tabitha und Dennis Lodi ziehen zusammen – mit klarer Rollenverteilung: Dennis geht mit Hund Malu Gassi, Tara macht den Rest. Beim Möbelaufbau kracht’s: Dennis hasst den Esstisch. Auf Mallorca wohnen sie im 2-Sterne-Hotel ohne Kühlschrank – Tara lagert Käse im Kleiderschrank. Beim Meet & Greet gibt’s Streit wegen Gratis-Fotos. Nach einer Partynacht folgt der nächste Konflikt. Karten verraten: Wie steht’s um ihre Liebe?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4