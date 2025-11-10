Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen
Folge 3: Kuscheln war gestern
49 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Reality-Queen Tara Tabitha und Dennis Lodi versuchen, ihre Beziehung zu kitten. Nach einem Kartenleser-Besuch mit Freundin Alex trifft Tara Dennis in Palma. Trotz Luxus-Hotel und Sightseeing-Tour bleibt die Stimmung angespannt. In Wien suchen sie unkonventionelle Wege zur Versöhnung: Ein Wutraum soll helfen, doch Dennis' Verhalten sorgt erneut für Ärger.
Genre:Dokusoap, Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4