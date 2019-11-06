Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Task Force Berlin
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Keinen Bock zu wählen? Geht gar nicht! Gentleman und seine Task Force Berlin bringen deinen Fragen zu denen, die Deutschland regieren. Keine Ausreden, kein Gelaber! Rechte: ProSieben
Genre:Politik, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben