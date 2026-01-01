Task Force Berlin
1 StaffelAb 12
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Task Force Berlin
Der Reggae-Musiker "Gentleman" zeigt jungen Zuschauern, dass Politik konkret etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Gemeinsam mit Star-Choreografin Nikeata Thompson, Moderatorin Rebecca Mir und Schauspielerin Sophia Thomalla sammelt er die Fragen, Sorgen und Wünsche der Zuschauer und konfrontiert führende Politiker damit - u. a. Peer Steinbrück, Jürgen Trittin, Kristina Schröder und Daniel Bahr. "Task Force Berlin" holt Jungwähler dort ab, wo sie stehen, und gibt ihnen eine Stimme.
Genre:Politik, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben
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