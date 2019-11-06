Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
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Task Force Berlin
Folge 3: Folge 3
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Task Force Berlin kümmert sich um die Sorgen und Wünsche der Jugendlichen, trägt ihre Fragen zusammen und stellt sie direkt an deutsche Politiker. Rechte: ProSieben
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Task Force Berlin
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Genre:Politik, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben