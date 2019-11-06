Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Task Force Berlin
Folge 2: Folge 2
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dass jede Stimme zählt, haben noch nicht alle verstanden - und so hat sich die "Task Force Berlin" für den diesjährigen Wahlkampf Aufklärung und Vermittlung auf die Fahne geschrieben. Rechte: ProSieben
Task Force Berlin
Genre:Politik, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12