Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Task Force Berlin
Folge 4
43 Min.Ab 12
Rebeccas Tipp für alle, die immer noch nicht wissen, welche Partei sie wählen sollen: Der Wahl-O-Mat! Der Wahl-O-Mat hilft Euch bei eurer Entscheidung und zeigt euch, mit welcher Partei ihr die meisten Übereinstimmungen habt. Vorher holt sie sich noch direkt bei der Vize-Generalsekretärin der CSU Dorothea Bär ein paar Infos, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Rechte: ProSieben
Task Force Berlin
Genre:Politik, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe: 12
12