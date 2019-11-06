Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Rebeccas Tipp für alle, die immer noch nicht wissen, welche Partei sie wählen sollen: Der Wahl-O-Mat! Der Wahl-O-Mat hilft Euch bei eurer Entscheidung und zeigt euch, mit welcher Partei ihr die meisten Übereinstimmungen habt. Vorher holt sie sich noch direkt bei der Vize-Generalsekretärin der CSU Dorothea Bär ein paar Infos, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Rechte: ProSieben

ProSieben

