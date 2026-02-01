Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Der rasierte Mann

sixxStaffel 1Folge 7vom 28.02.2026
Der rasierte Mann

Der rasierte MannJetzt kostenlos streamen

Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Folge 7: Der rasierte Mann

43 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Kay und Richard haben sich aus einer Laune heraus ein merkwürdiges "König der Löwen"-Tattoo stechen lassen und bereuen es zutiefst. Sean hingegen traute seinen Augen kaum, als er nach einer feuchtfröhlichen Nacht mit einem mexikanischen Rätsel-Tattoo auf dem Rücken aufwacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
sixx
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Alle 2 Staffeln und Folgen