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Teen Mom 2

Ungewohnte Zeiten

MTV liveStaffel 10Folge 13vom 12.05.2026
Ungewohnte Zeiten

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Teen Mom 2

Folge 13: Ungewohnte Zeiten

40 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Nachdem die landesweite Quarantäne beendet wurde, muss Briana entscheiden, ob sie ihren Sohn Nova zurück in die Schule schicken möchte, oder nicht. Chelsea und Cole versuchen währenddessen noch ein weiteres Mal mit einem Baby.

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