Teen Mom 2
Folge 5: Verantwortung
40 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Briana konfrontiert Luis mit dem Ergebnis ihres Geschlechtskrankheiten-Tests. Als sie ihre Jobs verlieren, muss Jade ihre Familie unterstützen. Kailyn und Jo gehen zur Beratung. Aubree überdenkt den Vater-Tochter-Tanz, und Jeremy hilft Leah.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4, Season 9-11: MTV Germany