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Teen Mom 2

Verantwortung

MTV liveStaffel 10Folge 5vom 20.06.2026
Verantwortung

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Teen Mom 2

Folge 5: Verantwortung

40 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

Briana konfrontiert Luis mit dem Ergebnis ihres Geschlechtskrankheiten-Tests. Als sie ihre Jobs verlieren, muss Jade ihre Familie unterstützen. Kailyn und Jo gehen zur Beratung. Aubree überdenkt den Vater-Tochter-Tanz, und Jeremy hilft Leah.

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