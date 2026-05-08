Teen Mom 2
Folge 6: Wo bist du gewesen?
39 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Nach einem hitzigen Familienkrach steht Jade zwischen Sean und ihren Eltern. DeVoins Familie taucht nach Jahren der Abwesenheit wieder in Brianas und Novas Leben auf. Kailyn versucht, ihrer Schwester wieder näherzukommen.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-10: MTV Germany