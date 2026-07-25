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Teen Mom 2

Was für ein Zirkus

MTV liveStaffel 10Folge 18vom 25.07.2026
Was für ein Zirkus

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Teen Mom 2

Folge 18: Was für ein Zirkus

40 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Chelsea trifft eine schwierige Entscheidung über ihre Zukunft. Leah zieht Gracie zurück, weil sie Ali beschützen will. Jade befasst sich mit Seans buchstäblicher und bildlicher Unordnung, nachdem er ihr Fenster zerbrochen hat.

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