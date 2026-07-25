Teen Mom 2
Folge 18: Was für ein Zirkus
40 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Chelsea trifft eine schwierige Entscheidung über ihre Zukunft. Leah zieht Gracie zurück, weil sie Ali beschützen will. Jade befasst sich mit Seans buchstäblicher und bildlicher Unordnung, nachdem er ihr Fenster zerbrochen hat.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-5, Season 9-11: MTV Germany