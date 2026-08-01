Teen Mom 2
Folge 24: Ein Level aufsteigen
39 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Nach einem Coronafall in der Schule der Mädchen muss Leah einige schwierige Entscheidungen treffen. Devoin lässt Nova im Stich und Briana muss wieder für Ordnung sorgen. Jade will die Dinge mit Sean langsam angehen, aber er hat andere Vorstellungen.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 4-6, Season 9-11: MTV Germany