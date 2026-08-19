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Teen Mom 2

Während du weg warst

MTV liveStaffel 7Folge 18vom 19.08.2026
Während du weg warst

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Teen Mom 2

Folge 18: Während du weg warst

39 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Kailyn und Javi haben Hemmnisse mit Javis Wehrdienst. Unterdessen streiten Barbara und David über Jenelle, was in einem Anruf bei der Notrufzentrale endet und Aubree bekommt ein neues Accessoire. Leah erhält derweil eine schockierende Nachricht.

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