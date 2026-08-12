Teen Mom 2
Folge 8: Veränderungen
39 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Kailyn und Javi bekommen Neuigkeiten wegen Javis Arbeit. Leah wirft Corey vor, die Zwillinge mit der neuen Situation zu verwirren. Barb ist besorgt wegen Jennelles neuem Freund, und Chelsea und Cole wollen einen großen Schritt wagen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany