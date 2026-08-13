Teen Mom 2
Folge 9: Kein Zugang
40 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Cole hat eine Überraschung für Chelsea, Kailyn enthüllt ein Geheimnis, das sie und Javi belastet, und Jenelle wird von Nathans Freundin wegen Körperverletzung angeklagt. Leah hingegen möchte helfen, als Corey und Miranda ihr Baby bekommen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9, Season 11: MTV & © Season 4-7, Season 9-11: MTV Germany