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Teen Mom 2

Die Bande, die verbinden

MTVStaffel 8Folge 23vom 16.04.2026
Die Bande, die verbinden

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Teen Mom 2

Folge 23: Die Bande, die verbinden

40 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Jenelle tritt vor den Altar, und Chelsea holt ihre Hochzeitsfeier nach. Leah bereitet Addie auf den ersten Kindergartentag vor. Kailyn kriegt ihr Baby, und Javi begreift, was hätte sein können. Brianas Mutter und Devoin geraten aneinander.

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