Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teen Mom 2

Zickenkrieg

Staffel 8Folge 34vom 17.04.2026
Zickenkrieg

ZickenkriegJetzt kostenlos streamen

Teen Mom 2

Folge 34: Zickenkrieg

41 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Briana fährt zu Lincolns Geburtstag, wird aber von Kailyn nicht sehr warm empfangen. Chelsea und Adam stehen vor Gericht. David ist sauer, weil sich Nathan in seine Beziehung zu Jenelle einmischt. Leah bringt Gracie zur Therapie.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Teen Mom 2
Teen Mom 2

Teen Mom 2

Alle 1 Staffeln und Folgen