Teen Mom 2
Folge 34: Zickenkrieg
41 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Briana fährt zu Lincolns Geburtstag, wird aber von Kailyn nicht sehr warm empfangen. Chelsea und Adam stehen vor Gericht. David ist sauer, weil sich Nathan in seine Beziehung zu Jenelle einmischt. Leah bringt Gracie zur Therapie.
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Teen Mom 2
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Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: MTV