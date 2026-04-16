Teen Mom 2
Folge 30: Aufruhr
40 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Briana berichtet Leah Neuigkeiten über sich und Javi, die Leah dann Kailyn erzählt. Jenelle droht Kaiser zu verlieren, als Nathans Mom schwere Vorwürfe erhebt. Adam wird erneut verhaftet, weshalb Chelsea die Besuchsvereinbarung überdenkt.
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Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: MTV