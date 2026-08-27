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Teen Mom: The Next Chapter

MTV liveStaffel 1Folge 14vom 27.08.2026
Gib zu, was du getan hast

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Teen Mom: The Next Chapter

Folge 14: Gib zu, was du getan hast

40 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

Eine Woche vor der Hochzeit fällt Cheyenne auf, dass sie keinen Ring für Zach bereit hat. Briana trifft währenddessen die Mutter von Devoin, um über seine Spielsucht zu sprechen. Jade macht ihrer Mutter ein Friedensangebot.

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