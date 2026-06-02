Staffel 1Folge 18vom 02.06.2026
Wer hat dich großgezogenJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 18: Wer hat dich großgezogen
40 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Brianna ist geschockt, als Devoin sich an ihr interessiert, während Macy und Ryan gemeinsam Eltern sind. Catelynn wagt einen neuen Schritt, als sie ein Angebot auf ein neues Haus macht. Als seine Tochter Maya operiert wird, will Cheyenne helfen.
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Teen Mom: The Next Chapter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: MTV & © Season 1-2: MTV Germany