Staffel 1Folge 9vom 25.08.2026
Ihr habt euch gepaartJetzt kostenlos streamen
Teen Mom: The Next Chapter
Folge 9: Ihr habt euch gepaart
40 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Nach den Schießereien in Uvalde spricht Masi mit ihren Kindern über das Thema Waffengewalt. Leah ist währenddessen dazu bereit, eine weitere Schwangerschaft zu planen. Ashley, Bar und Holly ziehen nach Nevada und Catelynn steht unter Schock.
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Teen Mom: The Next Chapter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: MTV & © Season 1-2: MTV Germany