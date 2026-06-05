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Teen Mom: The Next Chapter

MTV liveStaffel 1Folge 29vom 05.06.2026
Verletzte Menschen verletzen Menschen

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Teen Mom: The Next Chapter

Folge 29: Verletzte Menschen verletzen Menschen

40 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Catelynn und Tyler besuchen den Wohnwagen, in dem er groß wurde, auf dem Weg seiner Heilung. Währenddessen besucht Jade ihren Vater in einer Entzugsklinik. Maci geht zu ihrem ersten Al-Anon-Treffen und Cheyenne will eine Versöhnung mit Ashley.

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