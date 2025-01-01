Teenager werden Mütter
Folge 11: Episode 11
59 Min.Ab 12
Die 17-jährige Teenie-Mama Julia hat sich von Valentin getrennt. Von ihrer Mutter bekommt sie nun seelische Unterstützung. Jessi und Vielleicht-Papa Kevin schweben im Elternglück: Ihre Aurelia hat das Licht der Welt erblickt. Doch schon bald kündigt sich ein unerwarteter, erster Familienbesuch in der Klinik an. Außerdem haben sich Jungmama Cathlyn und Ersatz-Papa David nach ihrem Streit und den vielen unangenehmen Veränderungen endlich wieder versöhnt.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen