Teenager werden Mütter
Folge 3: Episode 3
58 Min.Ab 12
Marcell steht kurz davor, zum fünffachen Papa zu werden - und das mit 21. Lange wird es nicht mehr dauern, bis Vanessa im Grazer Sanatorium St. Leonhard zum vierten Mal Mama wird. Für sie ist es nun endgültig das letzte Kind von Marcell. Vicky und Nadine sind derweil im Wunschbabyzentrum und zwischen Cathlyn und ihrem Partner und Ersatzpapa David eskaliert ein heftiger Streit.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen