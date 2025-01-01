Teenager werden Mütter
Folge 4: Episode 4
61 Min.Ab 12
Im Grazer Sanatorium St. Leonhard wird es spannend: Vanessa liegt bereits seit mehr als vier Stunden in den Wehen. Doch es gibt Komplikationen und Fünffach-Papa in spe Marcell macht sich Sorgen. Die junge Österreicherin Vicky ist unterdessen in der Kinderwunschklinik angekommen und lässt sich 25 Millionen Spermien einsetzen. Ob ihr Traum von der Mutterschaft endlich in Erfüllung gehen wird?
Teenager werden Mütter
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
