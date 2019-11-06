Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Feuer und Flamme fürs GrillenJetzt kostenlos streamen
Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
Folge 5: Feuer und Flamme fürs Grillen
90 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Wie viel Kohle kostet Kohle? Wie teuer müssen Grillhandschuhe sein, damit man sich an ihnen nicht die Finger verbrennt? Und muss der Trendgrill "Smoker" wirklich 500 Euro kosten? Wie viel Geld muss man für den perfekten Grillabend hinlegen? Wir testen die Besten: Grillwaren und das entsprechende Zubehör stehen bei uns in drei Preisklassen auf dem Prüfstand: teuer, mittelpreisig oder billig, Discounter, Supermarkt oder Fachhändler? Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins