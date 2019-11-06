Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7: Das große Ferien-Special
88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Sommer, Sonne , Kaktus" Helge Schneider hat das Thema musikalisch voll im Griff. Aber um einen schönen Sommer oder entspannten Urlaub zu genießen, sollen die Zuschauer erfahren, welche Produkte passen und welche nicht!? Es fängt schon aufregend an: Baut sich eine "selbstaufbauende" Strandmuschel wirklich "selbst" auf - oder muss man sich doch erst durch eine komplizierte Gebrauchsanleitung arbeiten - und: wie baut man den Windschutz eigentlich wieder ab, so dass man ihn klein und handlich wegtransportieren kann? Rechte: kabel eins
Genre:Bildungsfernsehen, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins