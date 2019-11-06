Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Das große Special "Fertiggerichte"

Folge 8: Das große Special "Fertiggerichte"

90 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Pommes, Tütensuppe oder Lasagne - wie teuer müssen die vorgekochten Fertiggerichte aus dem Regal wirklich sein? Wie gut ist günstig und werden Verbraucher mit Produkten aus der Dose oder der Tüte abgezockt? Im Fertiggerichte-Special prüft die fünfköpfige Familie Korte aus Frechen bei Köln die sieben beliebtesten Aufwärm-Mahlzeiten der Deutschen aus den Preiskategorien teuer, mittelpreisig und billig auf Qualität und Geschmack - und Experten überprüfen die Alltagserfahrungen. Rechte: kabel eins

