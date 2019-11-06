Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
92 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ist teuer immer besser? In der zweiten Ausgabe von "Teuer oder Billig - Wir testen die Besten!" testet eine Großfamilie die zehn beliebtesten Gebrauchsgegenstände der Deutschen auf ihre Alltagstauglichkeit. Vom Fahrrad bis zur Mikrowelle - hier kommt das Preis-Leistungs-Verhältnis von Fachhändlern, Supermärkten und Discountern auf den Prüfstand. "Allesmesser" Peter Giesel und seine Crew bringen die Waren an ihre Belastungsgrenzen und klären, was ein Produkt teuer macht. Rechte: kabel eins
Genre:Bildungsfernsehen, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins