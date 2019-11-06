Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Staffel 1 Folge 2

Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!

Folge 2: Staffel 1 Folge 2

92 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ist teuer immer besser? In der zweiten Ausgabe von "Teuer oder Billig - Wir testen die Besten!" testet eine Großfamilie die zehn beliebtesten Gebrauchsgegenstände der Deutschen auf ihre Alltagstauglichkeit. Vom Fahrrad bis zur Mikrowelle - hier kommt das Preis-Leistungs-Verhältnis von Fachhändlern, Supermärkten und Discountern auf den Prüfstand. "Allesmesser" Peter Giesel und seine Crew bringen die Waren an ihre Belastungsgrenzen und klären, was ein Produkt teuer macht. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!
Kabel Eins

Teuer oder Billig - wir testen die Besten!

Alle 1 Staffeln und Folgen