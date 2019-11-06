Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Feuer und Flamme fürs Grillen

Folge 5: Feuer und Flamme fürs Grillen

90 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Wie viel Kohle kostet Kohle? Wie teuer müssen Grillhandschuhe sein, damit man sich an ihnen nicht die Finger verbrennt? Und muss der Trendgrill "Smoker" wirklich 500 Euro kosten? Wie viel Geld muss man für den perfekten Grillabend hinlegen? Wir testen die Besten: Grillwaren und das entsprechende Zubehör stehen bei uns in drei Preisklassen auf dem Prüfstand: teuer, mittelpreisig oder billig, Discounter, Supermarkt oder Fachhändler? Rechte: kabel eins

