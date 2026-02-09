Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Das Menschen-Frosch-Problem

ProSiebenStaffel 12Folge 17vom 09.02.2026
19 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6

Penny und Bernadette fahren übers Wochenende zu einer Messe nach San Diego, weil dort ein von Bernadette entwickeltes Medikament vorgestellt wird. Da sich Howard in der Zeit allein um die Kinder kümmern muss, hofft er auf Unterstützung seiner Freunde. Raj und Leonard nehmen seine Einladung an, aber Sheldon lehnt ab, da er mit Kindern nichts am Hut hat - bis er in einem Buch über Experimente mit Kindern liest und diese an Halley und Michael ausprobieren will.

