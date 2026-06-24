The Big Bang Theory
Folge 24: Das Stockholm-Syndrom
23 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6
Die Reise nach Stockholm zur feierlichen Vergabe des Physik-Nobelpreises für Sheldon und Amy steht kurz bevor. Auf dem Flug hat Penny jedoch immer wieder mit Übelkeit zu kämpfen. Sheldon bekommt eine Panikattacke, da er fürchtet, dass sie krank ist und ihm seinen großen Tag ruinieren könnte. Aber auch Bernadette, Howard und Leonard bekommen Sheldons Launen zu spüren, sodass sie nach der Ankunft in Schweden gleich wieder abreisen wollen ...
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen