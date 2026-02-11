Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Notting-Hill-Paradigma

ProSiebenStaffel 12Folge 22vom 11.02.2026
Folge 22: Das Notting-Hill-Paradigma

20 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6

Leonard ist gereizt: Seine Mutter hat ihren Besuch angekündigt. Beverly entpuppt sich jedoch als äußerst nett und will sich sogar von ihm sein Labor zeigen lassen. Leonard ist hocherfreut über ihr Interesse - bis er schließlich herausfindet, was ihre wahren Gründe sind. Bernadette und Howard geht es derweil langsam auf die Nerven, dass Denise immer öfter bei Stuart übernachtet.

