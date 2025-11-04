The Big Bang Theory
Folge 17: Das Juwel von Mumbai
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Sheldon kommt mit der Beziehung zwischen Leonard und Priya nicht so recht klar, da Leonard nun viel mehr Zeit in Rajs Wohnung verbringt, wo Priya wohnt. Er geht zu Penny und schildert ihr sein Problem. Penny und Amy machen ihm klar, dass Leonard nun mal der Kern seines Freundeskreises ist. Sheldon will sich daraufhin neue Freunde suchen und lädt Stuart aus dem Comicbuchladen, Kripke von der Uni und Pennys Ex-Freund Zack ein. Doch auch das läuft nicht zu seiner Zufriedenheit ...
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
